Зрители шоу «Сегодня вечером» остались довольны новым ведущим Николаем Цискаридзе

Артист балета Николай Цискаридзе сменил шоумена Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Телезрители отметили, что довольны такой заменой.
Галкин покинул Россию после начала специальной операции на Украине. В связи с этим, передача «Сегодня вечером» долго не выходила в эфир.
Недавно руководство Первого канала приняло решение заменить шоумена. Таким образом, новым ведущим проекта стал Цискаридзе.
Если в первом выпуске артист балета чувствовал себя скованно, то в следующем свободно общался с гостями студии. Это оценили зрители.
«А мне все понравилось! Оказалось, что Цискаридзе такой утонченный интеллектуал! Хорошо связывает и ведет передачу!»;
«Уважаемые руководители канала! Примите мою благодарность за великолепного ведущего! Это большая удача!» — высказались пользователи Сети.
Галкин в настоящее время находится в Израиле с супругой Аллой Пугачевой и их детьми Лизой и Гарри. По словам Примадонны, знаменитая семья вернется в Россию к началу нового учебного года.