Зрители не смогли сдержать слез во время просмотра рок-оперы «Юнона и Авось» в День ВМФ

Тысячи зрителей посетили Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге, чтобы услышать концертную версию рок-оперы «Юнона и Авось». Легендарные арии не оставили равнодушным многих петербуржцев и гостей города.
В праздничный День Военно-Морского Флота России 31 июля для всех желающих прошел показ «Юноны и Авось». На Дворцовой площади зрители увидели спектакль, созданный композитором Алексеем Рыбниковым и поэтом Андреем Вознесенским. Режиссером версии стал художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров.
В постановке приняли участие такие известные актеры, как Александр Маршал, Валерия Ланская, Валерий Гавва и другие.
«Состав очень сильный. Очень интересно, что получится и как зрители воспримут. Мы боялись акустики, но наши звукорежиссеры справились», — отметил Рыбников перед началом показа спектакля.
Услышав любимые арии, в числе которых была и знаменитая «Я тебя никогда не забуду», зрители не смогли сдержать слез. На вопрос о популярности рок-оперы «Юнона и Авось» композитор рассказал о ее актуальности.
«Я вчера слушал слова Андрея Вознесенского. Они как будто сегодня написаны. Про Америку, позицию России в мире — словно про сегодняшний день. То, что с нами происходит, происходило и 200, и 300 лет назад. Но основный посыл рок-оперы: мир, “аллилуйя любви”, и 40 лет мы поем об этом», — цитирует Рыбникова пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Отметим, что спектакль был организован при поддержке Министерства обороны России, а также одним из крупнейших медиахолдингов страны — «Русской Медиагруппой».