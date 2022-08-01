Зрители не смогли сдержать слез во время просмотра рок-оперы «Юнона и Авось» в День ВМФ

«Я вчера слушал слова Андрея Вознесенского. Они как будто сегодня написаны. Про Америку, позицию России в мире — словно про сегодняшний день. То, что с нами происходит, происходило и 200, и 300 лет назад. Но основный посыл рок-оперы: мир, “аллилуйя любви”, и 40 лет мы поем об этом», — цитирует Рыбникова пресс-служба «Русской Медиагруппы».