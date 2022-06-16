Зрители молча ушли из зала после дебюта Хаматовой в Риге

Актриса Чулпан Хаматова дебютировала на сцене Нового Рижского театра. Премьера моноспектакля с участием российской артистки прошла в абсолютной тишине.
Хаматова вышла на сцену Нового Рижского театра 15 июня. Там она дебютировала в постановке Post Scriptum. В этом спектакле актриса воплотила сразу пять образов — священника, насильника, учительницы, девочки и автора.
Представление проходило на русском языке с латышскими субтитрами. Хаматова выступала в абсолютной тишине на протяжении полутора часов. В конце представления зрителей попросили молча покинуть зал, без аплодисментов, сообщает издание Woman.ru.
Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она живет в Латвии. Находясь в другой стране, актриса неоднократно критиковала родину.