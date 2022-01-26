Зрители из России раскритиковали «И просто так» за неудачную сцену с героиней сиквела

Зрители объявили бойкот «И просто так» из-за неудачной шутки в адрес русской героини в одной из сцен сериала.

«И просто так» от американской компании HBO является продолжением популярного сериала «Секс в большом городе». В восьмой серии сиквела главные героини обсуждают соседку одной из женщин, сделав акцент на национальности в качестве оскорбления.

«Я только хочу знать, как она может позволить себе личную квартиру в таком-то возрасте», – задумалась одна героиня. «Русская проститутка. Обычное дело в элитной недвижимости», – ответила той другая.

Российские зрители восприняли эту шутку очень негативно, возмутившись, как американская телевизионная сеть, все это время активно пропагандирующая идею толерантности, может позволить себе поддерживать расовые стереотипы.

Тогда в Сети появился хэштег #metoorussian. Разозленные пользователи из России начали оставлять под ним гневные комментарии в адрес создателей сериала и обвинять шоу в сексизме и русофобии, передает «Царьград».

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