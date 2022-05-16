Зрители из Германии сочли незаслуженной победу Украины на Евровидении

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Победа украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении вызывает вопросы у многих зрителей. В Германии считают, что у исполнителей из других стран даже не было шансов.
Финал вокального конкурса был слишком предсказуемым, делятся читатели издания Spiegel. Политическая обстановка сложилась таким образом, что все происходящее на Евровидении выглядело как фарс, отметили пользователи.
«Как вы думаете, что чувствуют другие музыканты?» — спросил C.GRQ.
«Не заслужили. Это уровень ниже критериев, которые имеют какое-либо отношение к искусству и творчеству», — заявила Elis12.
Ранее о победе Kalush Orchestra негативно высказались в Британии. Фанаты исполнителя Сэма Райдера были уверены, что первое место достанется именно ему. Однако из-за политики лучшим признали украинский коллектив.