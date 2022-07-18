Зрители Fox News назвали позорным и жалким визит Байдена в Саудовскую Аравию

В сюжете телеканала напомнили, что политик до визита в Саудовскую Аравию называл ее «страной-изгоем». Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого считал «убийцей». Кроме того, американский лидер действительно попросил увеличить объем добычи нефти.