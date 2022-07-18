Зрители Fox News назвали позорным и жалким визит Байдена в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден совершил визит в Саудовскую Аравию. Зрители Fox News скептически отнеслись к итогам мероприятия.
В сюжете телеканала напомнили, что политик до визита в Саудовскую Аравию называл ее «страной-изгоем». Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого считал «убийцей». Кроме того, американский лидер действительно попросил увеличить объем добычи нефти.
«Саудовцы смеются над Брэндоном (прозвище Байдена. – Прим. ред.) и над тем, какой он беспомощный», – написал один из пользователей.
«Пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны», – добавил другой комментатор.
«Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США), отправляясь туда выпрашивать нефть… Жалкий!» – возмутился один из зрителей.
Ранее супруга Джо Байдена Джилл заявила, что разочарована успехами мужа на посту главы государства. По ее словам, политик ошибся в расстановке приоритетов.