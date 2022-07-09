Зрители FNN высказались о заявлении Путина после убийства бывшего премьера Японии Абэ

Зрители FNN с благодарностью отреагировали на слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего гибель бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Свое мнение они выразили под публикацией новости на YouTube.
Японский политик скончался в больнице через несколько часов после нападения — он получил огнестрельные ранения. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью 67-летнего экс-премьера.
Некоторые пользователи отметили, Путин и Абэ находились в теплых отношениях.
«Когда я в старших классах школы поехал на соревнования по дзюдо во Владивосток, меня очень впечатлило, как они (Путин и Абэ. — Прим. ред.) дружелюбно общались, наблюдая за поединками», — написал один из читателей.
Другие выразили благодарность российскому лидеру за теплые слова.
«Во-первых, хочу пожелать упокоения души экс-премьера Абэ. Также, президент Путин, огромное вам спасибо»;«То есть Абэ был великим человеком, которого признавал даже Путин. Интересно, а какую бы в результате реакцию вызвал Кисида (действующий премьер-министр Японии. — Прим. ред.) у мировых лидеров», — написали другие участники дискуссии