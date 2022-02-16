Зрители ABC News пристыдили Байдена после обращения президента к россиянам

Зрители ABC News пристыдили Байдена после обращения президента к россиянам Новости
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Обращение президента США Джо Байдена к жителям России разочаровало зрителей американского телеканала ABC News. Они назвали главу Белого дома посмешищем.

Большинство пользователей пришли к выводу, что американская сторона целенаправленно раздувает тему кризиса вокруг Украины. Соответствующие обсуждения развернулись на сайте ABC News.

«Байден совершил отвлекающий маневр в попытке укрепить позиции, поскольку рынок падает, инфляция стремительно растет, уровень преступности увеличивается, мы вот-вот достигнем миллиона смертей от коронавируса, а люди сыты по горло этой администрацией», — предположил один из зрителей.

Другой пользователь под ником Karl Summers назвал Байдена посмешищем. Он отметил, что президент «снова сел в лужу со своим плутовством».

«Чем больше Байден кричит "волки, волки", тем глупее он выглядит. Просто возьми и признай, что совершил ошибку, так же как и в Афганистане», — добавил Exposethemall.

Американский лидер накануне выступил с обращением к россиянам, заявив, что «не считает их врагами». Он также добавил, что действия США не направлены на дестабилизацию в России, передает RT.

 
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