Зоозащитники попросили петербуржцев не трогать нерпенка, который поселился в центре города

«Судя по всему, адаптировался для городской жизни. Весь день малышок охотится, а на ночь вылезает куда-нибудь на берег, где его довольно часто замечают прохожие и сотрудники охраны, которые и присылают нам раз в три-четыре дня фото и видео о нерпульке», — цитирует экспертов Peterburg2.ru.