Зоозащитники попросили петербуржцев не трогать нерпенка, который поселился в центре города

Жители Санкт-Петербурга стали обращать внимание на нерпенка, поселившегося в центре города. Зоозащитники рассказали о нем и попросили не беспокоить животное.
Горожане сообщали о нерпе, живущей между Елагиным и Крестовским островами с мая. В Центре реабилитации ластоногих отметили, что животное выглядит на «четыре с плюсом».
«Судя по всему, адаптировался для городской жизни. Весь день малышок охотится, а на ночь вылезает куда-нибудь на берег, где его довольно часто замечают прохожие и сотрудники охраны, которые и присылают нам раз в три-четыре дня фото и видео о нерпульке», — цитирует экспертов Peterburg2.ru.
Зоозащитники считают, что нерпенок самостоятельно добывает себе пищу. Он толстеет, набирая жир к сезону холодов.