Зоозащитник Латка заявил, что гибель дельфинов в Черном море связана с недостатком корма

Гибель дельфинов в Черном море вызвана недостатком корма, попаданием в донные сети и болезнями, сообщил научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка.
Ранее в зарубежных СМИ распространилась информация, что дельфины в Черном море гибнут якобы из-за военных действий. Однако российские ученые опровергли эти сообщения.
«Плохое питание, прилов в донные сети и болезни — это самые существенные угрозы дельфинам. Полагаю, что из-за всех совокупных действий и России и Украины эти угрозы снизятся, поскольку существенно сократятся объемы рыболовства на значительной части акватории Черного моря», — цитирует специалиста ТАСС.
Он отметил, что из-за нерационального рыболовства дельфины испытывают дефицит еды. Так, они становятся слабее, что приводит к снижению иммунитета и появлению различных болезней.