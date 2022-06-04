Зоозащитник Латка заявил, что гибель дельфинов в Черном море связана с недостатком корма

«Плохое питание, прилов в донные сети и болезни — это самые существенные угрозы дельфинам. Полагаю, что из-за всех совокупных действий и России и Украины эти угрозы снизятся, поскольку существенно сократятся объемы рыболовства на значительной части акватории Черного моря», — цитирует специалиста ТАСС.