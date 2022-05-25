Зонд NASA InSight прислал прощальное селфи с Марса перед «выходом на пенсию»

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Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало последнее «селфи» посадочного модуля InSight с поверхности Красной планеты.





InSight сделал эту фотографию 24 апреля 2022 года, на 1211 марсианский день миссии. На фото посадочный модуль покрыт гораздо большим количеством пыли, чем на своём первом селфи, сделанном в декабре 2018 года, вскоре после приземления. Агентство также опубликовало анимированное изображение, позволяющее легко увидеть степень запылённости модуля на первом и последнем селфи.





Роботизированный манипулятор должен произвести несколько движений, чтобы получилось отснять полное селфи посадочного модуля. Поскольку запыленные солнечные панели InSight вырабатывают всё меньше энергии, команда из NASA вскоре окончательно поместит манипулятор модуля в положение покоя — так называемую «позу выхода на пенсию». Планируется, что это произойдёт до конца мая 2022 года.

Посадочный модуль InSight получает на данный момент от солнечных панелей в десять раз меньше энергии ежедневно, чем генерировалось изначально. В итоге на InSight сейчас сворачивают научную деятельность, чтобы как можно лучше сохранить энергию.