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Зона отдыха может появиться в Кочуровском парке Кирова

Зона отдыха может появиться в Кочуровском парке Кирова
pixabay.com/PD

Территориальное управление по Ленинскому району Кирова предложило предпринимателям создать зону отдыха в Кочуровском парке.

Кировчане интересовались в социальных сетях, почему на территории парка находились стройматериалы. Несколько лет там располагались аттракционы, однако оказалось, что в 2022 году предприниматель приостановил свою деятельность.

На сегодняшний день ведется демонтаж этой площадки. Строительные материалы обещали вывезти в ближайшие дни.

«Освободившаяся площадка может быть и в дальнейшем использована как зона отдыха, где желающие предприниматели могут разместить аттракционы», — приводит сообщение теруправления «Первоисточник».

Студенты из Кирова будут трудиться проводниками вагонов предстоящим летом, сообщили специалисты одного из филиалов компании «Российские железные дороги». Всего на работу возьмут более 150 учащихся.

зона отдыха киров кочуровский парк
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RusNewsToday24
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