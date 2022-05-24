Зона отдыха может появиться в Кочуровском парке Кирова

Территориальное управление по Ленинскому району Кирова предложило предпринимателям создать зону отдыха в Кочуровском парке.
Кировчане интересовались в социальных сетях, почему на территории парка находились стройматериалы. Несколько лет там располагались аттракционы, однако оказалось, что в 2022 году предприниматель приостановил свою деятельность.
На сегодняшний день ведется демонтаж этой площадки. Строительные материалы обещали вывезти в ближайшие дни.
«Освободившаяся площадка может быть и в дальнейшем использована как зона отдыха, где желающие предприниматели могут разместить аттракционы», — приводит сообщение теруправления «Первоисточник».
Студенты из Кирова будут трудиться проводниками вагонов предстоящим летом, сообщили специалисты одного из филиалов компании «Российские железные дороги». Всего на работу возьмут более 150 учащихся.