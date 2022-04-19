«Зона гуманитарной катастрофы». Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своей добровольческой миссии в ДНР

Буквально на днях в ДНР с гуманитарной миссией побывал

депутат Государственной думы Виталий

Милонов. По словам депутата, украинские войска, покидая ранее занятые

территории, не оставляют ничего. То есть формально сами же эти войска жители

этих территорий, по сути дела, обрекает на гуманитарную катастрофу. И они воюют

не с войсками, они воюют не с ополченцами ДНР и ЛНР, они воюют с обычными

мирными жителями. Поэтому объяснить, почему нужно разрушить обычные дома, где

живут эти люди, почему нужно сделать несколько выстрелов из артиллерии по

церкви, лишить людей воды, света, иными причинами, чем намеренный геноцид

собственного народа, не объяснить.