«Зона гуманитарной катастрофы». Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о своей добровольческой миссии в ДНР

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Российские войска при
поддержке бойцов Донецкой и Луганской народных республик в ходе специальной
военной операции на Украине ежедневно освобождают все больше и больше
территорий. Зачастую они приходят, увы, к полной разрухе, так как бойцы ВСУ и
украинских националистических формирований при отходе стараются все максимально
разграбить.
И тут местному
населению помогают не только наши военные, но и добровольцы. Пострадавшим от
своих же войск украинцам добровольцы привозят медикаменты, одежду, средства
гигиены, постельные принадлежности, канцтовары и многое другое.
Буквально на днях в ДНР с гуманитарной миссией побывал
депутат Государственной думы Виталий
Милонов. По словам депутата, украинские войска, покидая ранее занятые
территории, не оставляют ничего. То есть формально сами же эти войска жители
этих территорий, по сути дела, обрекает на гуманитарную катастрофу. И они воюют
не с войсками, они воюют не с ополченцами ДНР и ЛНР, они воюют с обычными
мирными жителями. Поэтому объяснить, почему нужно разрушить обычные дома, где
живут эти люди, почему нужно сделать несколько выстрелов из артиллерии по
церкви, лишить людей воды, света, иными причинами, чем намеренный геноцид
собственного народа, не объяснить.
Украинские войска стараются сделать жизнь обычных людей
невыносимой. Поэтому тем, кто освобождает эти населенные пункты, приходится,
кроме военных задач, выполнять еще и гражданские задачи, начиная от
восстановления водопровода и подачи электроэнергии. Кроме того, отбившим
территорию россиянам и добровольцам приходится хоронить тела украинских
военных, солдат, брошенных своими командирами и сослуживцами.
Они даже не уважают право мертвого быть похороненным. Хотя
возможности для этого есть. Все это показывает, насколько командование ВСУ
наплевательски относится к солдатам.
Наблюдая за украинской агитацией, которая декларируют, что
они — единая нация, что они должны сплотиться вокруг президента Зеленского, Байдена, ЛГБТ-фестиваля, призывая к единению свою собственную
нацию, подвергают ее же позору, демонстрируя, что обычный человек для этих
людей ничего не значит. Все заявления Зеленского, которые демонстрируют на
телеэкранах, — на самом деле не более чем актерская игра.
Пока идет спецоперация, пока не восстановится после нее
инфраструктура, нормальная жизнь, надо помогать: каждая привезенная туда
коробка с едой, с памперсами, со средствами гигиены для этих людей — спасение.
Украинские войска, отходя, разрушают повсеместно всю систему
водоснабжения. Естественно, основная нагрузка на доставку воды для мирного
населения ложится на российскую армию и добровольцев. Украинцы воюют с
собственным народом. Цель Украины — сделать жизнь тех людей, которых они формально
считают своими гражданами, невозможной.
На сегодняшний день получается оперативно решить множество
вопросов: например, удалось передать помощь для маленьких граждан Горловки. В этой
ситуации надо опираться на максимальную прозрачность всех действий. В освещении
работы тех, кто организует подобную помощь, власти и местные администрации. И
помощь должна доходить до каждого, кто в ней нуждается. До каждой семьи.
И это касается не только гуманитарных грузов, продуктов,
медикаментов и прочего. Нужна самая разноплановая помощь. К примеру, доставить
раненых или больных, которым необходима экстренная операция, в российские
больницы или военные госпитали в других регионах на освобожденных территориях.
Люди отрезаны от цивилизованного мира. Те населенные пункты,
которые освобождаются от украинской оккупации, разгромлены: магазинов нет, связи
нет, потому что вышки сотовой связи уничтожены артиллерией.
На самом деле все это не восемь лет назад началось. Началось
гораздо раньше — еще с 2000-х годов. Уже был взят курс на серьезную
украинизацию, русофобию. Даже президент Янукович, который сейчас прячется в
России, которому дали гарантии безопасности, участвовал в этом.
Сама философия Украины как независимого государства может
быть жизнеспособной только на основании русофобии, и противопоставлении России.
Потому что идеология независимой Украины на том базисе, который есть сейчас, — это
абсурд.
20 апреля в 08:00 смотрите
на сайте ФАН большой специальный репортаж о гуманитарной поездке депутата
Милонова в ДНР.