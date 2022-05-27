Золотой пляж в Зеленогорске признан одним из лучших в Петербурге

Курортный район Санкт-Петербурга подготовил к летнему сезону для горожан 14 пляжей. Российские журналисты представили список лучших мест для отдыха.
Все 14 пляжей оборудованы спасательной техникой, кабинками для переодевания, малыми архитектурными формами и специальной мебелью. Проведенная проверка показала, что общественные участки достойны посещения по санитарному состоянию, передает Peterburg2.ru.
Одним из лучших оказался пляж «Золотой» в Зеленогорске. После реконструкции он начал сильно выделяться среди конкурентов. Здесь снова появилась историческая зона променада начала XX века. Работа на пляже не затронула большие песчаные пространства, а соединила их функциональными дорожками.
Пляж теперь содержит 85 новых скамеек и шезлонгов, туалет и душевые кабины. Также на территории «Золотого» появилась зона отдыха с качелями, детский городок, 15 навесов, спортивная зона с волейбольными площадками, брусьями, турникетами и шведской стенкой.