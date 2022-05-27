Золотой пляж в Зеленогорске признан одним из лучших в Петербурге

Одним из лучших оказался пляж «Золотой» в Зеленогорске. После реконструкции он начал сильно выделяться среди конкурентов. Здесь снова появилась историческая зона променада начала XX века. Работа на пляже не затронула большие песчаные пространства, а соединила их функциональными дорожками.