«Золотой абрикос»: в Ереване завершился 19-й Международный кинофестиваль — репортаж «Народных Новостей»

В столице Армении завершился 19-й Международный кинофестиваль «Золотой абрикос». Специальный корреспондент посетил мероприятие и пообщался с самыми известными артистами страны. Подробности — в репортаже «Народных Новостей».
После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, МКФ «Золотой абрикос» вновь прошел в полномасштабном формате. В рамках программы состоялись насыщенные встречи, обсуждения по секциям, и, конечно же, много фильмов в разных жанрах и форматах. На фестивале прошли показы около 100 картин, а в рамках программы «Ереванские премьеры» армянский зритель увидел ленты с Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей.
«Показать актуальный мир и многогранную повестку армянскому зрителю и наоборот познакомить гостей фестиваля посредством кино с тем, чем живет сегодня Армения», — такую задачу ставит перед собой «Золотой абрикос», сообщил арт-директор Карена Аветисяна.
Торжественная церемония закрытия прошла в Большом концертном зале «Арам Хачатурян». На красной дорожке присутствовали такие знаменитости, как ирландский сценарист и режиссер, лауреат премии «Оскар» Терри Джордж, возглавивший международное фестивальное жюри, живая легенда греческого и французского кинематографа Коста-Гаврас.
Принял участие в мероприятии Флориан Хофман (Германия), Майкл Гюрджян (США), режиссер фильма-участника Каннского кинофестиваля «Когда утихнет ветер» Нора Мартиросян, российский кинорежиссер, автор фильма «Дау» Илья Хржановский, ведущий европейский кинопродюссер Филипп Бобер, сотрудничающий с такими режиссерами, как Ларс фон Триер, Гаспар Ноэ, Рой Андерсон и другие.
На фестивале было три основных конкурсных номинаций: «Региональная панорама», включившая фильмы стран вокруг Армении (лучшей здесь была признана картина «Солнце», австрийской женщины-режиссера иракского происхождения Курдуин Сьюб), «Косточка» — площадка короткометражных фильмов (главный приз получил иранский режиссер Мохаммадреза Фарзад за фильм «Промежуточные итоги») и «Международное кино» конкурс полнометражных фильмов разных жанров.
В последней главной номинации, по словам Терри Джорджа, жюри было очень сложно определиться с призерами. В итоге приз «Специальное упоминание» было решено вручить швейцарскому режиссеру Сирилу Шейблину и его фильму «Волнение», «Серебряный абрикос» достался анимационной картине «Рассвет Авроры» (Армения, Германия, Литва) режиссера Инны Саакян, Гран-при же 19-го МКФ «Золотой абрикос» отправился в Китай, режиссеру Ли Жуйцзюню за фильм «Возвращение в прах».
Российский режиссер Марина Разбежкина, вручая приз отметила, что в этой картине редкое нынче сочетание нежности, социального драматизма и необычного чувства юмора. «Возвращение в прах» о фиктивном браке, который постепенно перестает быть таковым и ведет героев к иным решениям.
Армянская тематика также была широко представлена на 19-м фестивале, который открылся показом фильма «Американец» Майкла Гюрджяна, рассказывающем о волне репатриации в Армению после Второй мировой войны и последовавшими за ней сталинскими репрессиями, а в отдельной внеконкурсной программе «Арцах. Невидимая республика» были показаны фильмы разных жанров об Арцахе и 44-дневной войне 2020 года.
На закрытии «Золотого абрикоса» состоялась премьера фильма «Невидимая республика» (режиссер Гарин Ованнисян, США ). В период 44 дней войны молодая арцахская журналистка Лика Закарян вела дневник, рассказывая через соцсети миру о своих мыслях, эмоциях и наблюдениях. Все это легло в основу фильма.
В рамках фестиваля была презентована книга российского кинокритика Кирилла Разлогова «Арутюн Хачатрян. Вечное возвращение» о творчестве известного режиссера-документалиста и основателя МКФ «Золотой абрикос» Арутюна Хачатряна, а также было объявлено о создании в Ереване Международной школы нового кино, где студенты смогут получить альтернативное – отличное от классического образование по режиссуре, операторскому, сценарному мастерству и другим дисциплинам.
Киносмотр организован при поддержке министерства культуры Армении, проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе.
В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D’honneur. За почти 20 лет на его площадке побывали крупные деятели мирового кино, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински и Орнелла Мути.