«Золотой абрикос»: в Ереване завершился 19-й Международный кинофестиваль — репортаж «Народных Новостей»

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, МКФ «Золотой абрикос» вновь прошел в полномасштабном формате. В рамках программы состоялись насыщенные встречи, обсуждения по секциям, и, конечно же, много фильмов в разных жанрах и форматах. На фестивале прошли показы около 100 картин, а в рамках программы «Ереванские премьеры» армянский зритель увидел ленты с Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей.