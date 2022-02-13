Золото России на ОИ-2022, рекордные цены на газ в Европе и надбавка к пенсии: главное за 13 февраля

Российские лыжники принесли национальной сборной четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, отказ от долгосрочных поставок российского газа привел Европу к рекордным ценам на энергоноситель, многие российские пенсионеры в феврале получат увеличенную за счет дополнительной индексации выплату. Об этих событиях и многом другом — в материале «Народных Новостей».

Песков: отказ от долгосрочных контрактов обернулся для Европы рекордными ценами на газ

Европейцы отказались от долгосрочного и рыночного взаимодействия по вопросу энергопоставок. Однако это обернулось для них рекордными ценами на газ, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас европейцы вынуждены покупать газ по 1300 долларов, отметил он. При этом у Европы была возможность тратить на топливо всего 300 долларов, но она от нее отказалась.

«Ждал 42 года!»: Губерниев эмоционально отреагировал на победу российских лыжников на ОИ-2022

Российские спортсмены Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов принесли национальной сборной четвертую золотую медаль, победив в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на достижение соотечественников. Он отметил, что в далеком 1980-м болел вместе с дедушкой за российских лыжников, и вот, спустя 42 года наконец дождался победы.

Россияне получат по 6,5 тысячи рублей вместе с пенсией за февраль

Многие российские пенсионеры в феврале получат увеличенную за счет дополнительной индексации на 8,6% надбавку к пенсии, сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов. На доплату могут претендовать только неработающие граждане, которые получают страховые пособия по старости и которым в феврале исполнится 80 лет. Выплаты будут доступны со дня рождения.

Биатлонист Эдуард Латыпов принес России бронзу в гонке преследования на ОИ-2022

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял третье место в гонке преследования и выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Соревнования начались в 13:45 по московскому времени. Первым к финишу пришел французский спортсмен Кентен Фийон Майе, норвежец Тарьей Бе стал вторым, третье место — у Латыпова. Российский лыжник продемонстрировал свое мастерство и силу духа в борьбе за победу.

На улицах российской столицы появились плакаты в поддержку фигуристки Валиевой

Россияне поддерживают фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении допинга. На улицах Москвы появляются баннеры, плакаты и рекламные щиты с надписью «Камила, мы с тобой!». В декабре Валиева сдала допинг-тест, который показал положительный результат на триметазидин. Доказательств в том, что спортсменка принимала препарат умышленно, пока нет.

Вирусолог Строгая представила памятку для людей с симптомами COVID-19

Человек, который на протяжении нескольких дней не может сбить температуру тела выше 38 градусов, должен обратиться за медицинской помощью. Об этом заявила вирусолог Ирина Строгая. Она также подчеркнула, что если человек на протяжении нескольких дней не может понизить температуру, то это является сигналом для звонка в единую службу «122» или в поликлинику. Сделать то же самое необходимо при проявлении симптомов ОРВИ у людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями или избыточным весом.

Певица Варвара выдала замуж свою 20-летнюю дочь

Певица Варвара, она же Алена Сусова, поделилась радостной новостью. Дочь артистки — 20-летняя Варвара вышла замуж за своего одноклассника Алексея. Исполнительница призналась, что до этого относилась к ранним бракам подозрительно. Однако ее дочь сумела доказать родителям правильность своего выбора: девушка встречалась с одноклассником Алексеем на протяжении шести лет.

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