Знатока “Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова объявили в федеральный розыск. Ранее его обвинили в “реабилитации нацизма”

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Ровшан Аскеров

Участник интеллектуального клуба “Что? Где? Когда?” Ровшан Аскеров попал в базу данных федерального розыска МВД. Согласно данным на сайте, его разыскивают “по уголовной статье”, однако по какой именно, в карточке не указано.

27 апреля в отношении Аскерова возбудили дело за пост в фейсбуке* о советском маршале Георгии Жукове. Знатока подозревают в реабилитации нацизма, так как в сообщении содержались “заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества”. В том сообщении Аскеров назвал кавалера двух орденов “Победа”, принимавшего со стороны СССР безоговорочную капитуляцию войск нацистской Германии, “мародером со стажем” и “воришкой”, а Государственный исторический музей назвал “псевдоисторическим”.

Согласно статье, максимальным наказанием является лишение свободы на срок от одного до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ровшан Аскеров в базе МВД

Аскеров, который находится за пределами России, уже прокомментировал новость изданию “Подъем” и заявил, что не боится экстрадиции.

Надеюсь, что там, где я сейчас, все сохраняют здравый смысл. Никакого состава преступления нет. Пусть МВД начнет уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников,

— сказал Аскеров.

Ранее он рассказывал, что уехал из России еще в начале марта на фоне военной спецоперации на Украине, которую игрок осудил.

Аскеров начал играть в элитарном клубе “Что? Где? Когда?” в 1998 году. В зимней серии игр 2001 года в составе команды Алеся Мухина он стал обладателем “Хрустальной совы” — главного приза лучшему игроку.

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