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    Знамя Победы впервые с 2014 года подняли над Новой Каховкой в Херсонской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Знамя Победы впервые с 2014 года подняли над Новой Каховкой в Херсонской области

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    Агентство «Москва»

    Над Новой Каховкой в Херсонской области местные активисты впервые
    с 2014 года подняли Знамя Победы. Украинские националисты не разрешали
    проводить подобные мероприятия.

    Как отметили журналисты РИА
    Новости    , до 24 февраля распространение советской символики на Украине могло
    повлечь последствия вплоть до уголовного наказания. С приходом российской армии
    положение дел изменилось — жители освобожденных регионов могут полноценно
    отмечать День Победы.

    Знамя Победы подняли члены общественной организации «Дорога
    жизни», в которую входят представители антифашистских, казачьих и других
    городских организаций.

    «Сегодня мы, казаки Черноморского полка Запорожского казачества, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим советским воинам, которые сделали для мира самое главное в борьбе с фашизмом», — рассказали представители организации.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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