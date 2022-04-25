Знамя Победы впервые с 2014 года подняли над Новой Каховкой в Херсонской области

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Над Новой Каховкой в Херсонской области местные активисты впервые
с 2014 года подняли Знамя Победы. Украинские националисты не разрешали
проводить подобные мероприятия.
Как отметили журналисты РИА
Новости, до 24 февраля распространение советской символики на Украине могло
повлечь последствия вплоть до уголовного наказания. С приходом российской армии
положение дел изменилось — жители освобожденных регионов могут полноценно
отмечать День Победы.
Знамя Победы подняли члены общественной организации «Дорога
жизни», в которую входят представители антифашистских, казачьих и других
городских организаций.
«Сегодня мы, казаки Черноморского полка Запорожского казачества, собрались здесь, чтобы отдать дань уважения нашим советским воинам, которые сделали для мира самое главное в борьбе с фашизмом», — рассказали представители организации.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.