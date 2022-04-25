Знамя Победы впервые с 2014 года подняли над Новой Каховкой в Херсонской области

Как отметили журналисты РИА

Новости, до 24 февраля распространение советской символики на Украине могло

повлечь последствия вплоть до уголовного наказания. С приходом российской армии

положение дел изменилось — жители освобожденных регионов могут полноценно

отмечать День Победы.