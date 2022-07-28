Знакомый шантажировал студентку московского вуза интимными фото

Недавно ей написал приятель, который сообщил, что нашел ее эротические фото в даркнете, и уже попросил их удалить, но сохранил копии. Мужчина предложил студентке секс в обмен на то, что он не будет рассылать снимки общим знакомым. При этом он не требовал у нее деньги.