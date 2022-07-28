Знакомый шантажировал студентку московского вуза интимными фото

Студентка одного из столичных университетов стала жертвой шантажа со стороны знакомого. Мужчина требовал секс в обмен на ее интимные фотографии. Сейчас в данном деле разбирается полиция, передает РЕН ТВ.
По словам потерпевшей, год назад она проводила онлайн-трансляции интимного характера. Таким образом девушка хотела подзаработать.
Недавно ей написал приятель, который сообщил, что нашел ее эротические фото в даркнете, и уже попросил их удалить, но сохранил копии. Мужчина предложил студентке секс в обмен на то, что он не будет рассылать снимки общим знакомым. При этом он не требовал у нее деньги.