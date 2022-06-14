Знакомые Пугачевой заявили, что певица не просила Киркорова заступаться за нее

«Алла Борисовна считает, что время сейчас у всех непростое, каждый человек решает свои проблемы и не стоит никому ничего усложнять. Она не просила помощи у Киркорова. И ни у кого не просила», — приводит «Московский комсомолец» слова приятелей звезды сцены.