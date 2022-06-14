Знакомые Пугачевой заявили, что певица не просила Киркорова заступаться за нее

Певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле уже больше трех месяцев, не просила бывшего мужа Филиппа Киркорова вступиться за нее после скандалов, вызванных оскорблениями России со стороны ее нынешнего супруга Максима Галкина.
Король эстрады не смог промолчать после резких высказываний в адрес семьи Примадонны. Он записал видеообращение к журналистке Маргарите Симоньян, которая жестко высказалась о Галкине. Киркоров «прошелся» по медиаперсоне и упрекнул ее в распространении слухов.
Знакомые Пугачевой заявили, что певица не причастна к порыву души поп-короля. По их словам, артистка не просила экс-супруга публично вступиться за нее.
«Алла Борисовна считает, что время сейчас у всех непростое, каждый человек решает свои проблемы и не стоит никому ничего усложнять. Она не просила помощи у Киркорова. И ни у кого не просила», — приводит «Московский комсомолец» слова приятелей звезды сцены.
Ряд публичных личностей поддерживает Пугачеву, которая на чужбине ни слова не сказала о родной стране. Журналистка Алена Жигалова из тех, кто защищает певицу. Она назвала безобразием устроенный на здании «Останкино» перформанс и призвала уважать заслуги исполнительницы хита «Прозови меня с собой».