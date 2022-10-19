Знакомые пары опровергают информацию о браке Игоря Верника и Наталии Шнейдеровой

Игорь Верник

Близкие актера Игоря Верника и продюсера Наталии Шнейдеровой опровергли новость об их официальной регистрации брака. На вопрос Spletnik о статусе отношений Шнейдерова ответила так:

В силу профессии всю жизнь нахожусь за кадром и в личном пространстве тоже хочу продолжить пребывать там.

19 октября телеграм-канала “Тушите свет” сообщил, что 59-летний Игорь Верник спустя тринадцать лет холостяцкой жизни снова стал семейным человеком. Якобы он расписался с 43-летней Наталией Шнейдеровой — успешным кинопродюсером и бывшей женой архитектора Александра Цимайло.



Наталия Шнейдерова

На самом деле пара встречается уже больше года. По словам инсайдера, Игорь и Наташа вместе живут, отдыхают и познакомили детей, но пока не расписаны.

Игорь Верник женился первый раз в 22 года. Его избранницей стала выпускница Института иностранных языков Маргарита. Союз просуществовал всего год. Спустя некоторое время Игорь встретил новую любовь. В 1998-м он и его девушка Мария сыграли свадьбу, а спустя год у них родился сын Григорий. Когда супруги разошлись, Гриша остался жить с отцом.

Игорю приписывали романы с Кети Топурией и Лерой Кудрявцевой. Но свою личную жизнь актер предпочитал держать в тайне. Наталия ранее была замужем за архитектором Александром Цимайло. Пара воспитывает двоих сыновей.