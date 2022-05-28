Знакомые Елены Ваенги опровергли слухи о беременности певицы

Знакомые певицы Елены Ваенги прокомментировали слухи о беременности артистки. Они заверили, что звезда шансона не ожидает пополнения в семье.
На днях в Сети распространилось фото, на котором Ваенга позирует в компании подруг. Звезда символично держит руку на животе. Поклонники предположили, что артистка находится в интересном положении.
«Елена очень огорчена столь неуместными статьями о ней. Возможно, певица подаст в суд на издания, которые это написали. Она не ждет ребенка», — приводит «Московский комсомолец» слова знакомых артистки.
Представители знаменитости указали, что Ваенга была в корсете. К тому же был подобран неправильный ракурс, из-за которого появился «округлившийся» живот.
Ваенга уже несколько лет счастлива в браке с музыкантом Романом Садырбаевым. У пары подрастает сын Иван, который появился на свет в 2012 году. Личную жизнь звезда шансона старается не афишировать.