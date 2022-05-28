Новости0

Знакомые Елены Ваенги опровергли слухи о беременности певицы

Знакомые Елены Ваенги опровергли слухи о беременности певицы
Vadim Tarakanov/Global Look Press

Знакомые певицы Елены Ваенги прокомментировали слухи о беременности артистки. Они заверили, что звезда шансона не ожидает пополнения в семье.

На днях в Сети распространилось фото, на котором Ваенга позирует в компании подруг. Звезда символично держит руку на животе. Поклонники предположили, что артистка находится в интересном положении.

«Елена очень огорчена столь неуместными статьями о ней. Возможно, певица подаст в суд на издания, которые это написали. Она не ждет ребенка», — приводит «Московский комсомолец» слова знакомых артистки.

Представители знаменитости указали, что Ваенга была в корсете. К тому же был подобран неправильный ракурс, из-за которого появился «округлившийся» живот.

Ваенга уже несколько лет счастлива в браке с музыкантом Романом Садырбаевым. У пары подрастает сын Иван, который появился на свет в 2012 году. Личную жизнь звезда шансона старается не афишировать.

беременность ваенга слухи
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.