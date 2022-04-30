Знак дружбы России и Украины уничтожили в Черкассах

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Дружбу между странами в прямом смысле слова выжгли в украинских Черкассах. Видео с демонтажем надписи на памятнике опубликовано в Telegram-каналах.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко распорядился убрать часть городского памятника Дружбы народов, который является символом воссоединения Украины и России, передают argumenti.ru. На этот недружественный шаг сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил украинскому правительству «демонтироваться» самим в полном составе, а не трогать монумент Дружбы народов России и Украины, пишет «Вечерняя Москва».
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