    В тренде

    Знак дружбы России и Украины уничтожили в Черкассах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Знак дружбы России и Украины уничтожили в Черкассах

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Дружбу между странами в прямом смысле слова выжгли в украинских Черкассах. Видео с демонтажем надписи на памятнике опубликовано в Telegram-каналах.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко распорядился убрать часть городского памятника Дружбы народов, который является символом воссоединения Украины и России, передают argumenti.ru. На этот недружественный шаг сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил украинскому правительству «демонтироваться» самим в полном составе, а не трогать монумент Дружбы народов России и Украины, пишет «Вечерняя Москва».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »