Ранее мэр Киева Виталий Кличко распорядился убрать часть городского памятника Дружбы народов, который является символом воссоединения Украины и России, передают argumenti.ru. На этот недружественный шаг сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил украинскому правительству «демонтироваться» самим в полном составе, а не трогать монумент Дружбы народов России и Украины, пишет «Вечерняя Москва».