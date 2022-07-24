Злоупотребление кондиционером может привести к головной боли и переохлаждению

«Если разница больше, организм «не знает», как быть. Он адаптируется к холоду, и вдруг раз — жара. Сосуды головы начинают резко пульсировать. Это очень вредно и опасно. Не говоря о том, что простуду от кондиционера никто не отменял», — цитирует слова экспертов издание kp.ru.