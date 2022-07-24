Злоупотребление кондиционером может привести к головной боли и переохлаждению

Неправильное использование кондиционера в жаркую погоду может привести к серьезным последствиям для здоровья.
По словам специалистов, этот бытовой прибор нельзя ставить на минимальные значения. Чтобы не навредить организму, нужно, чтобы разница температур снаружи и в охлаждаемом помещении составляла не более пяти градусов.
«Если разница больше, организм «не знает», как быть. Он адаптируется к холоду, и вдруг раз — жара. Сосуды головы начинают резко пульсировать. Это очень вредно и опасно. Не говоря о том, что простуду от кондиционера никто не отменял», — цитирует слова экспертов издание kp.ru.
Кроме того, в жару категорически нельзя пить алкоголь. Такие напитки препятствуют расширению сосудов, что может привести к трагическим последствиям.