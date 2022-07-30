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Злоумышленники украли телефоны и одежду у двух девушек на пляже в Ульяновске

Злоумышленники украли телефоны и одежду у двух девушек на пляже в Ульяновске
pxhere.com

Правоохранители возбудили уголовные дела по факту кражи имущества у двух девушек в Ульяновске. Подозреваемых в совершении преступления задержали.

Инцидент произошел на одном из пляжей города. Подруги отправились купаться, оставив свои вещи на берегу. Злоумышленники воспользовались моментом и похитили их рюкзаки с мобильными телефонами и одеждой. Потерпевшие обратились в полицию.

Стражи порядка выяснили, что один из фигурантов также причастен к хищению велосипеда. Специалисты опрашивают очевидцев и выясняют другие детали случившегося.

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