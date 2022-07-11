Злоумышленники убили и сожгли двух предпринимателей из Набережных Челнов в Белоруссии

Полицейские установили, что коммерсанты 38 и 42 лет перед поездкой созвонились с деловым партнером, проживавшим в Белоруссии. Тот согласился помочь в оформлении сделки по покупке грузовика. При этом он знал, что бизнесмены прибудут с 8 тыс. долларов.