Злоумышленники убили и сожгли двух предпринимателей из Набережных Челнов в Белоруссии

Белорусские правоохранители обнаружили обгоревшие тела предпринимателей, которые приехали в республику из Набережных Челнов. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщают местные СМИ.
Полицейские установили, что коммерсанты 38 и 42 лет перед поездкой созвонились с деловым партнером, проживавшим в Белоруссии. Тот согласился помочь в оформлении сделки по покупке грузовика. При этом он знал, что бизнесмены прибудут с 8 тыс. долларов.
В целях наживы их компаньон вместе с сообщниками убили россиян. Злоумышленники спрятали тела в лесном массиве, где сожгли их.
Организатора преступления приговорили к пожизненному лишению свободы. Подельники получили 30 и 20 лет колонии.
В Москве неизвестный застрелил сотрудницу финансовой организации, передает РИАМО. Возбуждено уголовное дело.