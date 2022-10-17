злоумышленники рассылают письма от имени Центробанка

Центральный Банк Российской Федерации предупредил пользователей о начавшейся мошеннической рассылке писем, якобы от имени Центробанка.





В заметке «Осторожно, мошенники!» команда Центробанка рассказала следующее. Мошенники сообщают в мессенджере потенциальной жертве о совершении в отношении финансовых активов мошеннических операций и необходимости снятия денежных средств. При этом для правдоподобности своих действий присылают документ, якобы подтверждающий личность сотрудника банка.

Пресс-служба подчеркнула, что документы, якобы составленные от имени Банка России, – подделка. В Центробанке рекомендуют пользователям следующее:

Не совершайте никаких действий, не вступайте в переписку, не перезванивайте! Это мошенники. Злоумышленники могут уговаривать или угрожать! Не верьте! Самостоятельно позвоните в банк и уточните необходимую информацию.

Кроме того, в Центробанке ссылаются на прокуратуру Москвы напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан принимать участие в мероприятиях, связанных со снятием и переводом денежных средств, получением кредитов, продажей недвижимости, передачей наличности посторонним лицам.







