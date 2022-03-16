Злоумышленники атаковали сайты МЧС России и главков министерства в регионах

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

pixabay.com/PD

Группа хакеров произвела атаку на официальный сайт МЧС
России, а также сайты всех региональных главков министерства. Об этом сообщили
пользователи Сети.

Подчеркивается, что во время кибератаки на главной странице
МЧС российский телефон доверия был изменен на украинский. Вскоре после этого
ресурс был отключен для проведения технического обслуживания.

«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут
технические работы. Уважаемые посетители, сервис “Обращения граждан”
функционирует в штатном режиме», — сообщили в МЧС.

В настоящий момент официальные сайты российского
министерства и всех его региональных главков практически неработоспособны. По
словам пользователей, страницы ресурсов очень долго загружаются, также не
работает переход по ссылкам.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru