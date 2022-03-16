Злоумышленники атаковали сайты МЧС России и главков министерства в регионах

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Группа хакеров произвела атаку на официальный сайт МЧС
России, а также сайты всех региональных главков министерства. Об этом сообщили
пользователи Сети.
Подчеркивается, что во время кибератаки на главной странице
МЧС российский телефон доверия был изменен на украинский. Вскоре после этого
ресурс был отключен для проведения технического обслуживания.
«Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут
технические работы. Уважаемые посетители, сервис “Обращения граждан”
функционирует в штатном режиме», — сообщили в МЧС.
В настоящий момент официальные сайты российского
министерства и всех его региональных главков практически неработоспособны. По
словам пользователей, страницы ресурсов очень долго загружаются, также не
работает переход по ссылкам.