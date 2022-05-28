Злоумышленник ударил ножом в спину учительницу лицея в Челябинске

Неизвестный нанес ножевое ранение учительнице лицея в Челябинске и скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Преступление было совершено на улице Новороссийской, когда 50-летняя женщина возвращалась домой из детского сада. Злоумышленник подошел сзади и ударил ее ножом в спину, после чего сбежал с места происшествия.
Прохожие вызвали полицию и скорую помощь, увидев на земле истекающую кровью женщину. Врачи диагностировали у учительницы колото-резаную рану. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает. Полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.
Школьница из Петербурга случайно ударила ножом приятеля во время дружеской потасовки, сообщал телеканал «360». Пострадавшего госпитализировали.