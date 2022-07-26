Злоумышленник поджег парадную коктейлем Молотова в Петербурге

Полиция проверяет информацию о мужчине, который поджег коктейлем Молотова парадную в Петербурге. Преступление было совершено на улице Типанова. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о подозрительном мужчине, который во дворе дома на улице Ленсовета делает коктейль Молотова. На нем, по словам свидетелей, была балаклава, скрывающая лицо, пишет сайт 78.ru.