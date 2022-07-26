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Злоумышленник поджег парадную коктейлем Молотова в Петербурге

Злоумышленник поджег парадную коктейлем Молотова в Петербурге
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полиция проверяет информацию о мужчине, который поджег коктейлем Молотова парадную в Петербурге. Преступление было совершено на улице Типанова. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о подозрительном мужчине, который во дворе дома на улице Ленсовета делает коктейль Молотова. На нем, по словам свидетелей, была балаклава, скрывающая лицо, пишет сайт 78.ru.

Спустя несколько часов неизвестный в черной футболке с изображением черепа совершил поджег дверь и стены в парадной на улице Типанова. Пока неизвестно, есть ли связь между двумя мужчинами.

Внешность злоумышленника удалось установить по камерам видеонаблюдения. Следователи изъяли с места происшествия следы обуви, осколки и две бутылки со следами горюче-смазочных материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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RusNewsToday24
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