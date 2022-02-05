Зима в Петербурге не стала рекордной по количеству осадков

Аномальных морозов и осадков этой зимой в Петербурге не наблюдалось. Об этом заявил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

По словам эксперта, данные синоптиков говорят о повышенном уровне осадков, однако ничего нетипичного для города этой зимой не было. Плюс ко всему в декабре и января в Петербурге была повышенная температура, что не характерно для Северной столице в это время года.

«Они были теплее нормы», — отметил Куткевич.

Он добавил, что чего-то рекордного либо аномального этой зимой в Петербурге не произошло. Показания синоптиков немного превышены, однако это далеко не рекорд.

«По количеству осадков эта зима пока в сравнении с предыдущими находится на 10-12 месте по количеству осадков», — сказал заведующий бюро погоды в интервью Федеральному агентству новостей.

Жители Петербурга продолжают жаловаться на Смольный, поскольку чиновники не способны справиться с уборкой улиц от снега. Горожане уверены, что ответственность за это лежит лично на губернаторе Александре Беглове.

Ранее сообщалось, что порталом «Наш Санкт-Петербург» за сутки было зафиксировано более 300 жалоб на неубранный снег и пробки. С начала декабря жители города на Неве ежедневно отправляют жалобы на работу коммунальных служб. Многочисленные сугробы на дорогах, заледенелые тротуары, глыбы льда на крышах стали причинами не одной аварии.

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