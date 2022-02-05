Зима в Петербурге не стала рекордной по количеству осадков

Зима в Петербурге не стала рекордной по количеству осадков Новости
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

Аномальных морозов и осадков этой зимой в Петербурге не наблюдалось. Об этом заявил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

По словам эксперта, данные синоптиков говорят о повышенном уровне осадков, однако ничего нетипичного для города этой зимой не было. Плюс ко всему в декабре и января в Петербурге была повышенная температура, что не характерно для Северной столице в это время года.

«Они были теплее нормы», — отметил Куткевич.

Он добавил, что чего-то рекордного либо аномального этой зимой в Петербурге не произошло. Показания синоптиков немного превышены, однако это далеко не рекорд.

«По количеству осадков эта зима пока в сравнении с предыдущими находится на 10-12 месте по количеству осадков», — сказал заведующий бюро погоды в интервью Федеральному агентству новостей.

Жители Петербурга продолжают жаловаться на Смольный, поскольку чиновники не способны справиться с уборкой улиц от снега. Горожане уверены, что ответственность за это лежит лично на губернаторе Александре Беглове.

Ранее сообщалось, что порталом «Наш Санкт-Петербург» за сутки было зафиксировано более 300 жалоб на неубранный снег и пробки. С начала декабря жители города на Неве ежедневно отправляют жалобы на работу коммунальных служб. Многочисленные сугробы на дорогах, заледенелые тротуары, глыбы льда на крышах стали причинами не одной аварии.

 
загрузка...
 
петербург погода снег
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru