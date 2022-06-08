Жюри выбрало лучший проект на развитие территории «Горская»

«Мы рассматривали позицию музейной составляющей, как новой культурной институции, а также как точку развития самостоятельного района Горской (не как сателлит Кронштадта или Сестрорецка). Все конкурсанты подошли с деликатностью к расчету интеллектуальной составляющей музейной части проекта. Но, очевидно, что проработка глобальной темы научпопа в проекте победителя – то, что необходимо новому поколению, как петербуржцам, так и гостям всего региона. Планка именно этой культурной институции поднята на такую высоту, чтобы при любых международных ситуациях в ближайшие десятилетия, музейно-исследовательский научный проект мог стать весьма заметным явлением в культурной и научной жизни страны и всего мира», — отметила член наблюдательного совета.