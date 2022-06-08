Жюри выбрало лучший проект на развитие территории «Горская»

Состоялся последний заключительный этап конкурса компании «Мегалайн», в рамках которого жюри выбрало лучший проект по реновации территории бывшей промзоны «Горская». Корреспондент «Народных Новостей» поговорил с членами жюри и представителем команды победителей, чтобы выяснить, по каким критериям выбирали лучший проект, а также за счет чего занявшему первое место консорциуму удалось победить.
Старт Открытому международному конкурсу на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» был дан 19 ноября 2021 года. Заказчиком выступила компания «Мегалайн», партнером — «Агентство стратегических инициатив». Также проект поддержали международные партнеры. От участников конкурса требовалось разработать концепцию с учетом четырех основных типов объектов, требований и строительных ограничений, которые предъявляются городским законодательством по данной территории.
Как отметил гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник, еще одним немаловажным требованиям к участникам конкурса была финансовая устойчивость предложенных проектов. Реновацию территории «Горская» планируется осуществить без привлечения бюджетных средств.
«Когда мы рассматривали поступившие заявки, поняли, что большинство компаний с этим справится, поскольку их профессиональный уровень достаточно высок. Хочу еще раз подчеркнуть, что наш проект планируется к реализации без привлечения бюджетных средств. Надеемся, что участники предложат не только архитектурные решения, но и внесут предложения, которые сделают наш проект финансово устойчивым», — отметил Корупятник.
Жюри выбрало трех финалистов конкурса 3 февраля 2022 года. Ими стали консорциумы, состоящие как из российских, так и из иностранных компаний. Группы финалистов возглавили: ООО «Марис Пропертиз», ООО «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» и ООО «Ваухаус». Стоит отметить, что работа над конкурсными предложениями велась до 16 мая.
Сегодня, 8 июня, состоялась итоговая презентация конкурсных проектов финалистов. Эксперты и члены наблюдательного совета заслушали доклады конкурсантов, посмотрели их презентации, задали уточняющие вопросы.
После двухчасовых обсуждений, жюри вынесло свой вердикт: победителем стал консорциум под лидерством ООО «Ваухаус». В его состав также входят COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH и PwC (ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»).
Член экспертного совета по промышленному наследию при Минкульте Инна Крылова, ставшая одним из судей конкурса, пояснила в беседе с корреспондентом «Народных Новостей», что отвечала за музейную составляющую проекта реновации Горской. По ее мнению, эта составляющая была наиболее выражена именно у победителей, что крайне важно, поскольку Горская должна стать в том числе культурным местом притяжения для людей со всего мира.
«Мы рассматривали позицию музейной составляющей, как новой культурной институции, а также как точку развития самостоятельного района Горской (не как сателлит Кронштадта или Сестрорецка). Все конкурсанты подошли с деликатностью к расчету интеллектуальной составляющей музейной части проекта. Но, очевидно, что проработка глобальной темы научпопа в проекте победителя – то, что необходимо новому поколению, как петербуржцам, так и гостям всего региона. Планка именно этой культурной институции поднята на такую высоту, чтобы при любых международных ситуациях в ближайшие десятилетия, музейно-исследовательский научный проект мог стать весьма заметным явлением в культурной и научной жизни страны и всего мира», — отметила член наблюдательного совета.
Также мы поговорили с представителем команды победителей. По словам директора российского офиса компании COOP HIMMELB(L)AUА Андрея Крылова, конкурс компании «Мегалайн» был отлично организован, а конкуренция — крайне высокой. Неслучайно жюри совещалось около двух часов, ведь, как правило, на подобные решения хватает вдовое меньшего срока. Примечательны и крайне сжатые сроки конкурса вкупе с масштабностью всего проекта.
«Думаю, мы победили благодаря профессионализму консорциума. Компания «Ваухаус» — великолепная российская фирма, специализирующаяся на урбанистке, архитектуре, различных градостроительных решениях. Моя компания образовалась в 1967 году. Она известна знаковыми объектами по всему миру. В частности, работает в России: в Севастополе, Кемерово. Великолепная «Прайсвотерхаус» сделала нам отличную финансовую модель. Этот симбиоз помог нам выиграть. Дальше мы будем работать над проектом, чтобы воплотить его в жизнь. Пока мы только выиграли возможность, чтобы продолжать работать», — поделился планами Крылов.
Компания «Мегалайн» собирается создать инновационный центр притяжения для туристов и бизнес-сообщества на месте территории заброшенной промзоны «Горская» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Авторы инициативы предложили поделить территорию на четыре кластера: Light Industrial, IT-деревня, культурный центр и гостинично-курортный сектор. Соглашение между городскими властями и компанией «Мегалайн» было подписано 4 июля 2021 года на площадке ПМЭФ.