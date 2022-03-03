Жуткая правда «без прикрас»: как спецоперация России на Украина вскрыла суть западной «демократии»

Украинские войска выпустили 10 мин калибром 82 и 120 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в СЦКК, пишет РИА Новости. Мировое сообщество за восемь лет конфликта закрывало глаза на геноцид населения Донбасса, но благодаря спецоперации России, жители республик смогут вернуться к мирной жизни и перестанут бояться постоянных обстрелов. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» поделился журналист и ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Обстановка в Донбассе остается напряженной. Обстрелы мирных городов республик не прекращаются, украинские военные наносят удары по жилым домам, уничтожая все имущество простых людей. Так, 3 марта представительство ДНР в СЦКК сообщило, что по Горловке было выпущено 5 мин калибром 82-мм, а также 5 мин калибром 120-мм. Во время недавнего обстрела ЛНР со стороны ВСУ запрещенными снарядами были ранены двое 15-летних подростков.

Накануне представительство ДНР заявило о гибели четырех мирных жителей из-за обстрелов со стороны украинских войск. Сообщалось о 30 пострадавших. Также в результате нападения оказались повреждены здания школы, больницы и спорткомплекса.

Журналист Анатолий Кузичев в беседе с НН отметил, что за восемь лет конфликта жители ЛДНР подвергались ежедневным обстрелам со стороны ВСУ, погибали как взрослые, так и дети. Но на все факты жестокости со стороны Украины мировое сообщество не обращало внимания. Запад предпочитал игнорировать геноцид населения Донбасса, подчеркнул наш собеседник.

«Весь мир закрывал глаза на геноцид населения Донбасса. Когда мы предъявляем свидетельства в виде фотографий, рассказов людей за эти восемь лет, то мировое сообщество отмахивается, как от назойливых мух, Запад не хочет ничего видеть и слышать. Мы сейчас присутствуем при вскрытии сути западной демократии — все оказалось ложью и дешевой разводкой для наивных людей. На Западе нет никакой свободы слова, различных точек зрения, нет ничего», — рассказал Кузичев.

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины поможет установить мир, а жители Донбасса смогут перестать бояться ежедневных обстрелов. По словам Кузичева, Россия делает все, чтобы сохранить жизни мирного населения, поэтому страна использует высокоточное оружие, которое не наносит вред городам.

«Концепция операции России — не допустить потерь среди мирного населения. Россия наносит точечные удары по военной инфраструктуре, в том числе по потенциальным натовским объектам. Россия избегает большой крови», — подытожил наш собеседник.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в авторской колонке для ФАН подробно объяснил, что было сделано за первые пять дней военной спецоперации России на Украине.

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