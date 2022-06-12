Журова сообщила, сколько тратит на обед в кремлевской столовой

Российская конькобежка, депутат российского парламента Светлана Журова раскрыла некоторые подробности своей работы. Она ответила на самые популярные вопросы, связанные с жизнью парламентариев.
Журова рассказала о ценах в кремлевской столовой. По словам спортсменки, ежедневно парламентарии перекусывают пирожками с капустой, стоимость которых составляет 50 рублей. Также она сообщила, какое блюдо в столовой Госдумы является самым дорогим.
«Самое дорогое блюдо в меню — это пельмени с бульоном в горшочке по 190 рублей за порцию. Полноценный обед мне обходит в 300-400 рублей», — поделилась она в эфире программы «Секрет на миллион».
Также Журова сообщила размер зарплаты депутата. По ее словам, он составляет 350 тысяч рублей в месяц. Также она отметила, что все парламентарии платят налоги.