Украинские журналисты запечатлели неподдельное удивление и испуг на лицах Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, когда во время пресс-конференции в Киеве раздался гул сирен из-за самолетов. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Накануне, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыли с визитом в Киев. Целями поездки европейских лидеров стали запланированные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Однако в процессе одной из совместных пресс-конференций над Киевом пролетели самолеты, гул которых стал большой неожиданностью для Шольца и Макрона. Журналисты успели запечатлеть неподдельное удивление и испуг гостей Украины. На кадрах видно, что произошедшее не удивило только президента Украины.
Вместе с тем, стало известно, что сообщалось, что главы европейских стран во время визита в Киев призвали Зеленского возобновить переговоры с Россией.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Эммануэль Макрон не исключил визит в Россию в случае сигнала от Владимира Путина.