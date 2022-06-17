Журналисты запечатлели неподдельное удивление на лицах Макрона и Шольца во время гула сирен в Киеве

Однако в процессе одной из совместных пресс-конференций над Киевом пролетели самолеты, гул которых стал большой неожиданностью для Шольца и Макрона. Журналисты успели запечатлеть неподдельное удивление и испуг гостей Украины. На кадрах видно, что произошедшее не удивило только президента Украины.