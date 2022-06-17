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Журналисты запечатлели неподдельное удивление на лицах Макрона и Шольца во время гула сирен в Киеве

Журналисты запечатлели неподдельное удивление на лицах Макрона и Шольца во время гула сирен в Киеве
globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa

Украинские журналисты запечатлели неподдельное удивление и испуг на лицах Олафа Шольца и Эммануэля Макрона, когда во время пресс-конференции в Киеве раздался гул сирен из-за самолетов. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Накануне, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыли с визитом в Киев. Целями поездки европейских лидеров стали запланированные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

globallookpress.com/IMAGO/Reiner Zensen
globallookpress.com/IMAGO/Reiner Zensen

Однако в процессе одной из совместных пресс-конференций над Киевом пролетели самолеты, гул которых стал большой  неожиданностью для Шольца и Макрона. Журналисты успели запечатлеть неподдельное удивление и испуг гостей Украины. На кадрах видно, что произошедшее не удивило только президента Украины.

Вместе с тем, стало известно, что сообщалось, что главы европейских стран во время визита в Киев призвали Зеленского возобновить переговоры с Россией.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Эммануэль Макрон не исключил визит в Россию в случае сигнала от Владимира Путина.

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