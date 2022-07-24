Журналисты выяснили стоимость квартиры Пугачевой в Филипповском переулке

Общая площадь квартиры составляет более 300 квадратных метров. По данным журналистов, ее кадастровая стоимость может составлять около 220,9 миллионов рублей. Но по рыночной стоимости недвижимость в Филипповском переулке оценивается не ниже 300 миллионов рублей, передает kp.ru.