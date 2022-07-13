Журналисты выяснили, сколько зарабатывает Манижа на частных вечеринках

Участница Евровидения берет за свои выступления не такие уж и большие деньги, в сравнении с другими российскими исполнителями, 1 миллион рублей. Журналисты выяснили, что в июне певицу пригласили выступить на свадьбе бывшего футболиста Александра Кержакова. А в июле она успела принять участие в благотворительном мероприятии, где так же исполнила свои песни.