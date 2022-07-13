Журналисты выяснили, сколько зарабатывает Манижа на частных вечеринках

Журналисты выяснили, сколько зарабатывает певица Манижа, выступая на корпоративах и частных вечеринках.
Участница Евровидения берет за свои выступления не такие уж и большие деньги, в сравнении с другими российскими исполнителями, 1 миллион рублей. Журналисты выяснили, что в июне певицу пригласили выступить на свадьбе бывшего футболиста Александра Кержакова. А в июле она успела принять участие в благотворительном мероприятии, где так же исполнила свои песни.
Ранее СМИ сообщили, что уехавшая из России после начала спецоперации певица Алла Пугачева установила внушительный ценник на свои выступления — 350 тысяч евро. При этом Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова хотят получить за концерт от 45 тысяч евро, это 2,5 миллиона рублей по текущему курсу.