Журналисты выяснили, какую пенсию получает ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева

Артистке театра и кино, телеведущей Ларисе Гузеевой недавно исполнилось 63 года и уже несколько лет она получает от государства пособие по старости. Так, журналисты издания Teleprogramma.pro выяснили, что Гузеева получает около 45 тысяч рублей пенсии. При этом многие коллеги актрисы рассказывали, что имеют гораздо меньшие пенсионные выплаты.