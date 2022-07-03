Журналисты выяснили, какую пенсию получает ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева

Стало известно, что актриса Лариса Гузеева получает от государства пенсию в размере 45 тысяч рублей.
Артистке театра и кино, телеведущей Ларисе Гузеевой недавно исполнилось 63 года и уже несколько лет она получает от государства пособие по старости. Так, журналисты издания Teleprogramma.pro выяснили, что Гузеева получает около 45 тысяч рублей пенсии. При этом многие коллеги актрисы рассказывали, что имеют гораздо меньшие пенсионные выплаты.
Однако Лариса Гузеева имеет звание заслуженной артистки России, что значительно увеличивает денежные выплаты от государства. Актриса является в добавок жительницей Москвы, что тоже влияет на сумму пенсии. Культурным деятелям столицы, которые имеют звания, причитается доплата в 30 тысяч рублей, вне зависимости от стажа и того продолжает ли пенсионер трудовую деятельность или нет.
Благодаря этой надбавке ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале получает к своим гонорарам и не копеечную пенсию от государства.