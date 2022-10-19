Журналисты выяснили, как сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать на России

Отмечается, что помимо карьеры певицы Алла Борисовна пробовала торговать чипсами и духами, а также вкладывать деньги в финансовые пирамиды. Сейчас у певицы, вероятно, остались сбережения, но у нее также есть источник дохода в России. Примадонна наладила производство обуви под собственным брендом и продает разные модели в ценовом диапазоне от 16-20 тысяч рублей. Кроме того, бренд Пугачевой торгует вязаными шапками, шарфами, капорами, кожаными ремнями, зонтами и ожерельями.