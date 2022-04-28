Журналисты выяснили, что Зеленский предпочитает не тратиться на живых и мертвых солдат ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский старается сэкономить на своих живых и мертвых бойцах, уверены журналисты.
Издание Pravda.Ru отметило, что солдаты Вооруженных сил Украины уже несколько месяцев не получают положенное им жалование. Также официальный Киев занижает число потерь, чтобы не платить семьям погибших бойцов компенсации, считают журналисты.
Их внимание привлекло большое количество «без вести пропавших украинцев». Таким образом, Зеленский предпочитает не тратиться на живых и мертвых сограждан, констатировали в издании.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что президент Украины считает необходимым наличие «кровавого козыря в рукаве». По этой причине киевским властям не интересна эвакуация мирного населения с «Азовстали», передает слова дипломата RT.