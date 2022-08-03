Журналисты выяснили, что на самом деле происходит с шоу Галкина «Лучше всех»

Информация, недавно появившаяся в Сети о том, что шоу «Лучше всех», которое вел сбежавший из России Максим Галкин на Первом канале, является ложной и не соответствует действительности.
Ранее в интернете появилась новость, что популярное шоу о детях вундеркиндах появится осенью в сетке вещания Первого канала. Многие считали, что програму закрыли из-за того, что ведущий «Лучше всех» юморист Максим Галкин вместе с семьей покинул страну.
«Все, что пишут — вранье. Съемки на стопе. Команда как ушла в отпуск в январе — так там и находится. Замену Галкину никто не ищет, будущее проекта пока туманно», — заявил достоверный источник Teleprogramma.pro.
При этом в телевизионных кругах поговаривают, что на Первом канале готовится совершенно новый проект с участием детей, в котором не будет ведущего. И называться шоу будет по-другому.
Ранее сообщалось, что танцор балета Николай Цискаридзе опробовал новое амплуа и выступил в качестве ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале, заменив сбежавшего в Израиль юмориста Максима Галкина. При этом рейтинг «Сегодня вечером» летит вверх среди всех передач Первого канала, навязывая борьбу даже программам с Андреем Малаховым.