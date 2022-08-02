Журналисты выяснили, что долги оставшейся без эфиров на Первом канале Барановской выросли до 280 тыс. рублей

Согласно выявленным данным «КП», в конце марта задолженность Барановской была равна 39 тысячам рублей. Причем, этот долг не был связан с имущественным налогом, а напротив, с платежами от доходов. Исходя из данной информации, журналисты пришли к выводу, что ведущая ток-шоу по-прежнему зарабатывает приличные суммы. А телеэфиры могли смениться банальными корпоративами.