Журналисты выяснили, что долги оставшейся без эфиров на Первом канале Барановской выросли до 280 тыс. рублей

Популярные программы «Мужское/Женское» и «Модный приговор» с телеведущей Юлией Барановской не появляются в эфирной сетке уже несколько месяцев. При этом, как сообщает «Комсомольская правда», долги звездной ведущей быстро растут и достигают нескольких сотен тысяч.
По информации источника, Барановская в последние месяцы осталась без работы. Однако телеведущая не теряет надежды и не перестает уверять фанатов, что новые выпуски передач совсем скоро появятся в эфире федеральных каналов.
«Новые выпуски обязательно будут», — заверяла Барановская еще весной, однако с тех пор она так и не объявила точную дату премьеры.
Журналисты «КП» также провели расследование, которое выявило точные суммы задолженности бывшей супруги Андрея Аршавина. Так, в личных микроблогах телеведущая нередко выкладывает фото из путешествий, в дорогих нарядах и с ковровых дорожек.
Однако источник уверяет, что затянувшийся отдых Барановской вылился во внушительный долг, равный 285 тысячам рублей. Данная сумма образовалась по причине неуплаты нескольких налогов.
Уточняется, что сама Барановская не может закрыть долговые обязательства уже несколько месяцев. При этом размер неуплаты продолжает расти.
Согласно выявленным данным «КП», в конце марта задолженность Барановской была равна 39 тысячам рублей. Причем, этот долг не был связан с имущественным налогом, а напротив, с платежами от доходов. Исходя из данной информации, журналисты пришли к выводу, что ведущая ток-шоу по-прежнему зарабатывает приличные суммы. А телеэфиры могли смениться банальными корпоративами.