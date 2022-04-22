Журналисты «Вестей Подмосковья» составили путеводитель по Можайску на майские праздники

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Журналисты составили топ непопулярных достопримечательностей
Можайска. Предстоящие майские праздники – отличная возможность их изучить.
Можайск находится на западе Подмосковья. Уже при въезде в
город можно увидеть памятники освободителям во время Великой
Отечественной войны.
Если вы прибываете в город на поезде, то сможете оценить здание
железнодорожного вокзала 1870-х годов постройки. А за магазинами у рынка стоит
обратить внимание на водонапорную башню XX века, передает «Вести Подмосковья».
Около вокзала есть еще два необычных места — «Шанхай» и
«Голландия». Но никаких китайских или нидерландских построек там нет. Так называли
окраины или одноэтажные районы в силу хаотичной застройки.
Ест еще микрорайон — Черемушки. Там появились первые хрущевки
в городе.
В квартале от дома автора гимна пионерии Александра Жарова (Коммунистическая
улица, 30) находится умирающий дом Хлебникова — последняя усадьба в Можайске в
стиле модерн.
Одна из самых старых улиц в городе – Бородинская. Здесь
когда-то проходила Старая Смоленская дорога. Оттуда можно попасть на территорию
можайского кремля и увидеть Ново-Никольский собор.
На северной окраине города течет река Москва. Здесь находится
дом-музей художника Герасимова, Лужецкий монастырь 1408 года и другие известные
места.