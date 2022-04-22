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    Журналисты «Вестей Подмосковья» составили путеводитель по Можайску на майские праздники

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Журналисты «Вестей Подмосковья» составили путеводитель по Можайску на майские праздники

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    pixabay.com

    Журналисты составили топ непопулярных достопримечательностей
    Можайска. Предстоящие майские праздники – отличная возможность их изучить.

    Можайск находится на западе Подмосковья. Уже при въезде в
    город можно увидеть памятники освободителям во время Великой
    Отечественной войны.

    Если вы прибываете в город на поезде, то сможете оценить здание
    железнодорожного вокзала 1870-х годов постройки. А за магазинами у рынка стоит
    обратить внимание на водонапорную башню XX века, передает «Вести Подмосковья».

    Около вокзала есть еще два необычных места — «Шанхай» и
    «Голландия». Но никаких китайских или нидерландских построек там нет. Так называли
    окраины или одноэтажные районы в силу хаотичной застройки.

    Ест еще микрорайон — Черемушки. Там появились первые хрущевки
    в городе.

    В квартале от дома автора гимна пионерии Александра Жарова (Коммунистическая
    улица, 30) находится умирающий дом Хлебникова — последняя усадьба в Можайске в
    стиле модерн.

    Одна из самых старых улиц в городе – Бородинская. Здесь
    когда-то проходила Старая Смоленская дорога. Оттуда можно попасть на территорию
    можайского кремля и увидеть Ново-Никольский собор.

    На северной окраине города течет река Москва. Здесь находится
    дом-музей художника Герасимова, Лужецкий монастырь 1408 года и другие известные
    места.

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