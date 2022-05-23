Журналисты узнали о возможных вариантах нового названия McDonald’s в России

«Это актуально, это реалистично. Сейчас задача сделать так, чтобы люди понимали, что это — McDonald’s, и не уходить никуда далеко в названия. Чтобы посетители, глядя на название, четко понимали, что это — “Мак“», — считает ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.