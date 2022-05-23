Журналисты узнали о возможных вариантах нового названия McDonald’s в России

Источники Федерального агентства новостей выяснили, какое имя может получить всемирно известная американская сеть ресторанов быстрого питания в России.
Процесс продажи активов McDonald’s в России еще не оформлен до конца. Кроме того, окончательный ребрендинг российских точек также еще не утвержден. При этом россиянам обещают, что в фирменных заведениях сети останутся те же рецептура, меню и поставщики.
Собеседник издания, связанный с «Макдоналдс», уточнил, что возможные новые названия российского фастфуда — «Макбург», «МакРос» и «МакКряк». При этом финальный вариант еще будет обсуждаться с руководством McDonald’s.
Блюда в меню также подлежат переименованию. Здесь любителей быстрого питания ожидает буквальный перевод позиций, например, бургер «Биг тейсти» превратится в «Большой вкусный».
«Это актуально, это реалистично. Сейчас задача сделать так, чтобы люди понимали, что это — McDonald’s, и не уходить никуда далеко в названия. Чтобы посетители, глядя на название, четко понимали, что это — “Мак“», — считает ресторатор и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Неопределенность присутствует в вопросе напитков — корпорации PepsiCo и Coca-Cola до сих пор не приняли окончательного решения по своему присутствию на российском рынке.
McDonald’s согласился на продажу российского бизнеса, сохраняя первоочередное право выкупа собственных активов обратно. Более того, американская компания заявила, что заинтересована полностью сохранить штат, а все работники получат гарантию сохранения рабочего места на два года.