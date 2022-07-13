Журналисты The Sun расшифровали опасное предупреждение Рогозина

Британские журналисты издания The Sun расшифровали пугающее заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, передает «ПолитРоссия».
Так, пояснили авторы материала, речь идет о снимке Дмитрия Рогозина на фоне твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая поступит на вооружение российской армии в конце текущего года.
Глава Роскосмоса отметил, что корпорация ведет активную работу над очередными испытаниями ракеты, готовится преступить к серийному выпуску «Сарматов».
Британские журналисты убеждены, что Рогозин отправил Западу очередное пугающее предупреждение. По их мнению, «главный ядерщик Путина» не стал бы просто так фотографироваться на фоне одного из самых опасных видов оружия в мире.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, производство МБР «Сармат» идет в соответствии с графиком