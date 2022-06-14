Журналисты TAC спрогнозировали Байдену проблемы с выборами из-за возраста и здоровья

«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012-м. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024-го будет без двух недель 82 года», — говорится в материале TAC.