Журналисты TAC спрогнозировали Байдену проблемы с выборами из-за возраста и здоровья

Президент США Джо Байден вряд ли сможет рассчитывать на переизбрание на фоне проблем со здоровьем. Такой точки зрения придерживаются журналисты издания The American Conservative.
Авторы публикации обратили внимание, что в истории страны уже были президенты, которые повторно побеждали на выборах. Но между ними и Байденом имеется одно различие.
«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012-м. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024-го будет без двух недель 82 года», — говорится в материале TAC.
Байден ранее выразил недовольство сотрудниками американской администрации, которые часто разъясняют или опровергают его спонтанные высказывания по важным вопросам. По информации RT, он считает, что это убивает его авторитет.