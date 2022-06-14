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Журналисты TAC спрогнозировали Байдену проблемы с выборами из-за возраста и здоровья

Журналисты TAC спрогнозировали Байдену проблемы с выборами из-за возраста и здоровья
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Президент США Джо Байден вряд ли сможет рассчитывать на переизбрание на фоне проблем со здоровьем. Такой точки зрения придерживаются журналисты издания The American Conservative.

Авторы публикации обратили внимание, что в истории страны уже были президенты, которые повторно побеждали на выборах. Но между ними и Байденом имеется одно различие.

«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012-м. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024-го будет без двух недель 82 года», — говорится в материале TAC.

Байден ранее выразил недовольство сотрудниками американской администрации, которые часто разъясняют или опровергают его спонтанные высказывания по важным вопросам. По информации RT, он считает, что это убивает его авторитет.

Байден выборы США
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