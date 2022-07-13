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Журналисты Stern узнали о боязни главы МИД ФРГ Бербок начать переговоры с Лавровым

Журналисты Stern узнали о боязни главы МИД ФРГ Бербок начать переговоры с Лавровым
globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel

Глава МИД Германии Анналена Бербок не может решиться на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет немецкое издание Stern.

Она уточнила, что с начала военной спецоперации на Украине у них не было ни одного прямого контакта. Кроме того, Бербок заявила, что на сегодняшний день «не существует ни малейшей возможности вести с Россией какие-либо переговоры».

«Мне хотелось бы сказать: “Ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире”. Но сомневаюсь, что у Лаврова все еще имеются подобные полномочия от российского руководства», — объяснила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее Анналена Бербок заявила, что западные страны не в состоянии обеспечить работу гуманитарных коридоров на Украине.

Бербок Лавров переговоры
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