Журналисты Stern узнали о боязни главы МИД ФРГ Бербок начать переговоры с Лавровым

Глава МИД Германии Анналена Бербок не может решиться на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пишет немецкое издание Stern.
Она уточнила, что с начала военной спецоперации на Украине у них не было ни одного прямого контакта. Кроме того, Бербок заявила, что на сегодняшний день «не существует ни малейшей возможности вести с Россией какие-либо переговоры».
«Мне хотелось бы сказать: “Ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире”. Но сомневаюсь, что у Лаврова все еще имеются подобные полномочия от российского руководства», — объяснила глава немецкого внешнеполитического ведомства.
Ранее Анналена Бербок заявила, что западные страны не в состоянии обеспечить работу гуманитарных коридоров на Украине.