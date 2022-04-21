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    Журналисты Spiegel сообщили о возможной отставке Шольца из-за ситуации вокруг Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Журналисты Spiegel сообщили о возможной отставке Шольца из-за ситуации вокруг Украины

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    globallookpress.com / Michael Kappeler/dpa

    Вопрос поставок вооружения Украины со стороны Германии может привести к отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает издание Spiegel.

    По словам журналистов, руководство оппозиционного блока партий ХДС/ХСС планирует направить на рассмотрение бундестага проект о поставках тяжелого вооружения Киеву, если Шольц не примет это решение. Сторонников этой идеи хватает и в правящей коалиции, поэтому резолюцию могут принять вопреки мнению канцлера.

    «Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в бундестаге», — сказано в статье.

    Политикой действующего канцлера ФРГ недовольны не только оппозиционеры, но и провластные силы. Не исключено, что украинский вопрос приведет к отставке самого Шольца, пишет Spiegel.

    Канцлер Германии ранее заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, передает телеканал RT.

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