Журналисты Spiegel сообщили о возможной отставке Шольца из-за ситуации вокруг Украины

По словам журналистов, руководство оппозиционного блока партий ХДС/ХСС планирует направить на рассмотрение бундестага проект о поставках тяжелого вооружения Киеву, если Шольц не примет это решение. Сторонников этой идеи хватает и в правящей коалиции, поэтому резолюцию могут принять вопреки мнению канцлера.