Журналисты Spiegel сообщили о возможной отставке Шольца из-за ситуации вокруг Украины

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Вопрос поставок вооружения Украины со стороны Германии может привести к отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает издание Spiegel.
По словам журналистов, руководство оппозиционного блока партий ХДС/ХСС планирует направить на рассмотрение бундестага проект о поставках тяжелого вооружения Киеву, если Шольц не примет это решение. Сторонников этой идеи хватает и в правящей коалиции, поэтому резолюцию могут принять вопреки мнению канцлера.
«Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в бундестаге», — сказано в статье.
Политикой действующего канцлера ФРГ недовольны не только оппозиционеры, но и провластные силы. Не исключено, что украинский вопрос приведет к отставке самого Шольца, пишет Spiegel.
Канцлер Германии ранее заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, передает телеканал RT.