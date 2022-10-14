Журналисты рассказали о звездах шоу-бизнеса, которым пришлось бороться с онкологией

Опухоль мозга в 2015 году унесла жизнь Жанны Фриске. Тогда вся страна обсуждала страшный диагноз певицы. Журналисты издания «Экспресс-газета» рассказали, кому из знаменитостей также пришлось бороться с онкологией.
В 2012 году у актера и художественного руководителя Театра на Таганке Валерия Золотухина обнаружили глиобластому. Болезнь не оставила актеру шанса на выздоровление: его ввели в медикаментозную кому, после чего Золотухин скончался.
Советская певица Валентина Толкунова в 2010 году была госпитализирована после концерта в Могилеве. У Толкуновой был рак четвертой степени, с которым она мужественно боролась несколько лет.
Бывший боксер-тяжеловес, депутат Государственной думы Николай Валуев в одном из интервью рассказывал, как случайно узнал о страшном диагнозе. При профилактическом осмотре врач обнаружили в голове у боксера опухоль. Новообразование оказалось доброкачественным, Валуеву сделали операцию, благодаря которой он смог продолжить наслаждаться полноценной жизнью.