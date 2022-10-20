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Журналисты проводили Лиз Трасс неудержимым хохотом после заявления об уходе в отставку

«Коммерсант»: действия Лиз Трасс на посту премьера Британии вызвали хаос в экономике страны
Global Look Press | Tejas Sandhu/Keystone Press Agency

Премьер-министр Британии Лиз Трасс провела пресс-конференцию, в ходе которой заявила, что приняла решение уйти в отставку. Реакция присутствующих журналистов была неоднозначной, они проводили главу правительства неудержимым хохотом.

Как можно увидеть на кадрах, как только за Лиз Трасс закрылась дверь, один из представителей СМИ сильно засмеялся.

Ранее Лиз Трасс признала, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями, в связи с чем уходит в отставку. Примечательно, что на своем посту она продержалась 45 дней.

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